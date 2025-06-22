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AK Parti 2028 Seçimleri İçin Stratejik Kamp Başlatıyor

AK Parti, 2028 seçimlerine giden yolda teşkilat yapısını güçlendirmek için kapsamlı bir kamp düzenliyor. Kampta saha verileri, yeni stratejiler ve terörsüz Türkiye vizyonu ele alınacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 08:06, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 07:54
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AK Parti 2028 Seçimleri İçin Stratejik Kamp Başlatıyor

Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; AK Parti, 2028 seçimlerine giden süreçte teşkilat yapısını güçlendirmek ve saha verilerini değerlendirmek amacıyla düzenleyeceği kampa bugün başlıyor. Bu kapsamda, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen kampa il başkanları ile il koordinatörleri katılıyor. Kampın ana gündem maddeleri arasında 2028 seçimlerine ilişkin stratejik yol haritası yer alıyor. Teşkilatın sahadan getirdiği talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirileceği kampta, bu bilgiler detaylı bir şekilde raporlanıp genel merkeze sunulacak. Ayrıca yaz dönemi için planlanan siyasi ve teşkilat çalışmalarının da kamp sürecinde ele alınması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Masada

Kampta, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir geleceğe ulaşması amacıyla yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci, yeni anayasa çalışmaları ve bu kapsamda atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Kampın ikinci gününde ise AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar teşkilata yönelik sunumlar gerçekleştirecek.

Kampın İçeriği ve Hedefleri

  • İç politikaya dair gelişmelerin değerlendirilmesi
  • Kamuoyuyla kurulacak iletişim stratejilerinin ele alınması
  • Teşkilatın motivasyonunun artırılması
  • Politikaların sahaya daha etkin yansıtılması

AK Parti kaynakları, bu kampların seçim sürecine hazırlıkta teşkilatın motivasyonunu artıracağını ve politikaların sahaya daha etkin yansıtılmasını sağlayacağını belirtiyor.


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