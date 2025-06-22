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TYT 2025: Türkçe Kolaydı, Matematik Zorladı!

2025 YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi. 2,5 milyondan fazla adayın girdiği sınavda, matematik soruları beklenenden zordu. Türkçe ise kolaydı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 08:41, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 08:11
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TYT 2025: Türkçe Kolaydı, Matematik Zorladı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nde milyonlarca aday ter döktü. Uzmanlar, bu yıl matematik sorularının oldukça zor olduğunu belirtti.

Sınav, 81 il ve Lefkoşa'da, 7.848 bina ve 143.213 salonda gerçekleştirildi. 2 milyon 560 binden fazla aday sınava katıldı. TYT'de adaylara toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Sınav sırasında veliler de okul çevresinde çocuklarını bekleyerek heyecana ortak oldu. Özellikle matematik testi, uzun paragraflardan oluşan sorularıyla adayları zorladı. Türkçe ise geçen yıllara göre daha kolaydı.

2025 TYT Soru Değerlendirmeleri

2025 TYT sorularını Uğur Okulları Bölüm Başkanları SABAH'tan Ceyda Karaaslan'a şöyle değerlendirdi:

Fen Bilimleri Kolaydı

  • TÜRKÇE: Geçmiş yıllara oranla daha kolaydı. Soruların dili yalın ve anlaşılırdı. Paragraf soruları orta uzunluktaydı ve öğrencileri zorlamadı.
  • MATEMATİK: Sorular uzun paragraflardan oluştu ve günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirildi. Hem işlem yapabilme hem de kavramsal anlama yetkinlikleri ölçüldü.
  • FİZİK: Kolay-orta zorluk düzeyindeydi. Yüzeysel bilgi yerine kavramsal derinlik ve analitik düşünme gerektirdi.
  • KİMYA: Son yıllardaki sınavlara benzer formatta, açık ve net sorulardan oluştu. Temel kazanımlar ve kavramlar üzerine hazırlandı.
  • BİYOLOJİ: Bilgi ağırlıklı, dikkat gerektiren temel kazanımlar ve kavramlar üzerinden hazırlandı.

Sosyal Bilimler Rahat Geçti

  • COĞRAFYA: Dünya ve Türkiye harita okuryazarlığı ön plandaydı. Sorular geçen yıla göre daha az çeldiriciydi ve zorluk düzeyi düşüktü.
  • TARİH: Açık, net ve anlaşılır sorulardan oluşan orta zorlukta bir sınavdı.
  • FELSEFE: Okuduğunu anlama, çıkarım yapma ve temel bilgileri gerektiren orta düzeyde zor sorular içeriyordu.
  • DİN KÜLTÜRÜ: Kolay ve orta seviyede, önceki yıllarla benzerlik gösteren sorular vardı.

Üniversite Hayalinde Son Viraj

TYT sonuçları, özel yetenek sınavlarına katılım ve ön lisans tercihlerinde kullanılacak. Yerleştirme puanlarına etkisi %40. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15:45'te başlayacak.


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