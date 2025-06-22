e-Nabız'la randevu almak kolaylaştı
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde yapılan son güncellemelerle kullanıcılar, biyometrik giriş sayesinde profillerine saniyeler içinde ulaşabiliyor. Ayrıca reçete işlemleri ve randevu alma süreçleri de kolaylaştı.
Sağlık Bakanlığı, yeni tasarımıyla güncellenen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'ne bir dizi yeni özellik eklendiğini duyurdu. Yapılan değişikliklerle birlikte, kullanıcılar kendi profillerindeki bilgilere artık çok daha hızlı ulaşabiliyor ve sistemin modüler yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlanıyor.
Mobil uygulamada, e-Nabız profiline "biyometrik" yöntemle giriş yapma imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, parmak izi veya yüz tanıma seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Bu sayede güvenli ve hızlı erişim mümkün hale geliyor.
Yeni güncellemeyle birlikte, 'Reçetelerim' menüsünde yer alan 'T.C. Kimlik Numarası' ve 'Reçete Numarası' içeren karekodlar sayesinde eczaneden ilaç alınabilecek. Ayrıca, geçmişte randevu alınan hekimden herhangi bir ilave bilgi girişine gerek kalmadan tekrar randevu alınabilecek.
e-Nabız'daki Yeni Özellikler
- Kullanıcı profiline daha hızlı erişim
- Kullanımı kolay ve modüler yapı
- Biyometrik giriş (parmak izi veya yüz tanıma)
- Karekod ile eczaneden ilaç alımı
- Geçmişte randevu alınan hekimden tekrar randevu alma kolaylığı
Güncellemenin Sağladığı Avantajlar
Bu güncellemeler sayesinde, kullanıcılar sağlık bilgilerine daha güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca, reçete işlemleri ve randevu alma süreçleri de büyük ölçüde kolaylaşıyor.