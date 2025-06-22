Gazi Üniversitesi kişiye özel ilanda çığır açtı!

Üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında "alınacağı önceden belirlenen" adayların özgeçmişlerine yönelik ilan şartı belirlemek ne yazık ki her geçen gün yaygınlaşıyor.

Kişiye özel ilan yoluyla istihdam, üniversiteleri bir yönüyle İŞKUR irtibat noktasına dönüştürüyor desek abartmış olmayız!



Bu duruma çok absürt iki örnek Gazi Üniversitesi tarafından 20 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim görevlisi kadroları üzerinden sizlere verelim.

İlgili üniversite; Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Teknoloji Transfer Ofisinde çalıştırmak üzere iki adet uygulamalı birim statüsünde öğretim görevlisi kadrosu yayımlamıştır.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuracak adaylarda; "Türkçe eğitimi lisans mezunu olmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl kariyer hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve alanında akademisyenlerle öğrencilerin bir araya getirilmesine yardımcı olmak."

Teknoloji Transfer Ofisine başvuracak adaylarda ise; "Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak, beslenme ve diyetetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl tam zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak, göz hastalıkları ve beslenme konusunda çalışmaları olmak, belgelendirmek kaydıyla uluslararası bir meslek kuruluşunda ulusal temsilciliği bulunmak." şartları aranmıştır.

Her iki kadronun özel şartları ne çalıştırılacakları bölümlerle uyumludur ne de geniş bir başvuruya imkan vermektedir. Tamamen nokta atışı bir şekilde alınacak kişilerin özgeçmişleridir.

Bu durum kabul edilemez ve artık bu ilanlara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın dur demesi gerekir!



