İran, BM Güvenlik Konseyi'nden 'acil oturum' talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, 'bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit' teşkil ettiğini bildirdi. Iravani, saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) 'gözetimi altında gerçekleştiğini' savunarak, ABD'nin saldırısının BM Şartı'nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Iravani, 'bu yasa dışı eylemin incelenmesi, kınanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların cezasız kalmamasının sağlanması' için acil oturum yapılması çağrısında bulundu.