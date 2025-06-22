AYT oturumuna TYT belgesiyle gelince bir yılından oldu

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek isteyenler, sınav saati öncesinde yerlerini aldı. AYT sınavına önceki gün yapılan TYT giriş belgesi ile giden bir kişi, belgesinin yanlış olduğunu öğrenince koşturmaya başladı. Sınava yetişemeyeceğini anlayan vatandaş, alandan ayrıldı. Öte yandan, sınava girenlerin yakınları, gölgelik alanlarda dua ederek bekledi. Bazı vatandaşlar ise spor alanlarında vakit geçirdi.