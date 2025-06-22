TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul, haftalık çalışmasına 24 Haziran Salı günü başlayacak ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Bu teklif kapsamında, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek. Ancak bu durum, teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel olmayacak.

Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile ruhsat bedelinde yüzde 30 indirim yapılacak ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu hale getirilecek. Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda, zeytin ağaçlarının taşınmasına ve madencilik faaliyetlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu yararı gözetilerek izin verilebilecek.

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak. Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde, uygun görülenler rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

Yenilenebilir Enerji ve Kamulaştırma

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ön lisans veya üretim lisansı bulunan üretim tesisleri için gerekli taşınmazların temini amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 31 Aralık 2030 'a kadar "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek.

'a kadar "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek. 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak.

uygulanacak. Enerji ithalatının azaltılması ve yerli kaynaklara dayalı üretimin artırılması için indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu Gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Bu teklife göre:

Ticari amaçlı döviz alım satımı için Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında üye olarak faaliyet göstermek isteyenlerin Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alması zorunlu olacak.

Faaliyet iznine tabi anonim şirketlere yönelik ücret tarifeleri düzenlenecek.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklik yapılacak.

İndirimli kurumlar vergisi, en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak.

boyunca ve uygulanacak. Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

KİT Komisyonu ve Diğer Komisyonlar

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek.

görüşmeye devam edecek. Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda alt komisyonlar kurulacak.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, ilgili kurum yetkilileri ve akademisyenleri dinleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.



