Yangına müdahaleye giden arazöz devrildi: 2 yaralı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 12:33, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 12:37
Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
- Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı
Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.