Halı sahada başına yorgun mermi isabet eden kişi ağır yaralandı
Gaziantep'te halı sahada futbol oynadığı sırada başına yorgun mermi isabet eden kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 13:14, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 13:15
Merkez Şahinbey ilçesindeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Osman Ç'ye yorgun mermi isabet etti.
Başından yaralanan Osman Ç, arkadaşları tarafından özel araçla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Osman Ç'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.