Ağabeyi tarafından öldürülen OP Genel Başkanı, toprağa verildi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Horasan ilçesi Çayırdüzü köyünde meydana geldi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, iddiaya göre babadan kalma arazi nedeniyle ağabeyi Mutlu Canpolat ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mutlu Canpolat, Kadir Canpolat'ı tabanca ile sol ayağından ve sol omuzundan vurdurarak ağır yaraladı. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Canpolat, dün saat 13.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Kaçan Mutlu Canpolat, JASAT ekiplerinin çalışması ile suç aleti tabanca ile dün saat 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde yakalandı. Mutlu Canpolat, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 6 çocuk babası Kadir Canpolat, bugün doğup büyüdüğü Çayırdüzü köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.