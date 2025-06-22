Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak

Türkiye genelinde sıcaklıklar salı gününden itibaren artacak ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumu hakkında bilgi verdi. Son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin hava sisteminin etkisini kaybedeceği, sıcaklıkların ise batıdan başlayarak hızla yükseleceği belirtildi. Yarın yalnızca Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış bekleniyor. Salıdan itibaren sıcaklık artışı özellikle batı ve güney bölgelerinde daha fazla hissedilecek.

Sıcaklık Değerleri ve Beklenen Hava Durumu

Ankara: 34 derece

34 derece İstanbul: 35 derece

35 derece İzmir: 39 derece

39 derece Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 41-42 derece

41-42 derece Aydın: 44 derece

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor ve açık hava etkili olacak.

Vatandaşlara Uyarılar

Cengiz Çelik, vatandaşları özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Dışarı çıkmak zorunda kalanların ise şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.



