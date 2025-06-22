Tokat'ta kenenin ısırdığı 5 çocuk annesi öldü

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Ekinci'nin cenazesinin Üçgöl köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

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