Tokat'ta kenenin ısırdığı 5 çocuk annesi öldü
Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 15:22, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 15:24
Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Ekinci'nin cenazesinin Üçgöl köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.