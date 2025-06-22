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AYT sonrası sahiller doldu

Antalya'da yaz sıcakları mevsim normallerini aştı! YKS sonrası gençler ve aileler, 33 dereceyi bulan sıcaklıkta Konyaaltı Sahili'nde serinledi. Deniz suyu 27 dereceye ulaşırken, sahildeki yoğunluk dikkat çekti.

Haber Giriş : 22 Haziran 2025 15:36, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 15:39
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AYT sonrası sahiller doldu

Antalya'da termometreler 33 dereceyi gösterirken, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu sonrasında Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Nem oranının %84 olarak ölçüldüğü Antalya'da, hissedilen sıcaklık ise 36 dereceye ulaştı. Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu Konyaaltı Sahili, hem kent sakinlerinin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

AYT Sonrası Sahillerde Yoğunluk

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası, sınavdan çıkan gençler ve aileleri sınav stresini denize girerek attı. Güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar, kumsalda güneşlenmeyi veya çocuklarıyla sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti. Yanlarında masa ve sandalyeleriyle hazırlıklı gelen bazı aileler ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti.

"Tam Yüzülecek Hava Var"

Vatandaşlardan Mehmet İnaltekin, "Antalya'da yaşıyoruz, hafta sonları sahile gelip biraz eğlenip, denizin güzelliklerinin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Öğlen saatlerine kadar bayağı bir sıcaktı ama şimdi biraz serinlik oluştu. Tam yüzülecek, denize girilecek bir hava var. Urfalı olduğumuz için Antalya'nın da sıcaklığına alıştık. Sahilde doluluk çok fazla, sıcak olmasa insanlar denize gelmez" dedi.

"İnsanlar Haftanın Stresini Atıyor"

Ercan Buyruk ise, "Konyaaltı Sahili şehir merkezindeki en güzel denizlerden birisi. Yoğunluk çok güzel. İnsanlar bir hafta boyunca çalışıp haftanın stresini burada atıyor. Dünyada şehir merkezindeki en güzel deniz olan yer Antalya ve Konyaaltı plajımız o yönden çok iyi. İnsanlar gelip burada stresini atıp yeni bir güne enerji dolu başlıyor. Bugün yine kalabalık ama biliyorsunuz sınav vardı. Birazdan daha da yoğunlaşır, biz de yeni geldik. Deniz şimdi biraz dalgalı, dalgalar biraz dinsin, birazdan denizin tadına bakacağız" ifadelerini kullandı.

  • Hava sıcaklığı: 33 derece
  • Nem oranı: %84
  • Hissedilen sıcaklık: 36 derece
  • Deniz suyu sıcaklığı: 27 derece
  • Sahilde yoğunluk: Yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri


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