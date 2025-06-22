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'ABD'nin sürece müdahil olması derin endişeler uyandıran boyutlar kazandırdı'

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası Cevdet Yılmaz, bölgesel ve küresel güvenlik için acil diplomasi çağrısı yaptı. Çatışmaların tırmanmasının insani, çevresel ve ekonomik maliyetleri artıracağına dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 16:03, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 16:04
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'ABD'nin sürece müdahil olması derin endişeler uyandıran boyutlar kazandırdı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin İran'a saldırısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısının, bölgede yeni ve derin endişeler uyandırdığını belirtti. Özellikle İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığıyla başlayan gerilimin, ABD'nin de sürece dahil olmasıyla daha da tehlikeli bir boyut kazandığına dikkat çekti.

Bölgesel ve Küresel Güvenlik Endişeleri

Yılmaz, bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçların doğabileceğini vurguladı. Ayrıca, İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili adil ve doğru tutumun, saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması olduğunu ifade etti.

Diplomasinin Önemi

"Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır." diyen Yılmaz, çatışmaların tırmanması halinde insani, çevresel ve ekonomik maliyetlerin yükseleceğini ve tüm taraflar açısından güvenlik risklerinin artacağını belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

  • Uluslararası toplumu, kurumları ve tüm sorumluluk sahibi ülkeleri, müzakereye dayalı diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yaklaşımı ve çabaları desteklemeye davet etti.
  • Türkiye Cumhuriyeti olarak insani değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceklerini vurguladı.


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