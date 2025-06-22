Grevin 5'inci günü; işçiler ve belediye arasında uzlaşma yok

İzmir'in Buca ilçesinde, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bazı çalışanların başlattığı grev, 5'inci gününde de devam ediyor. İşçiler, alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenene kadar greve devam edeceklerini belirtiyor. Bu süreçte, çalışanlar yaşadıkları maddi sıkıntıları ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Grev Süreci ve Talepler

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bazı çalışanlar, kişi başı ortalama 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma kararı aldı.

maaş alacakları olduğu gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman , işçilerle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

, işçilerle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Grev, 5'inci gününde devam ederken işçiler bir basın açıklaması yayımladı.

İşçilerin Basın Açıklamasından Öne Çıkanlar

"Yaklaşık bir yıldır maaşlarımızı düzensiz ve eksik alıyoruz."

"Aylarca bekletiliyor, çoğu zaman parça parça yatırılıyor."

"2025 yılbaşına gıda kartımızı alamayarak başladık."

"Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik."

"Ramazan Bayramı'nda maaşımızı alamadık."

"Belediye Başkanı'nın 'Mayıs sonuna kadar tüm alacaklarınızı ödeyeceğim' sözü tutulmadı."

"Nisan maaşımızın yarısı hala ödenmedi."

"Geçim sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyoruz."

"Kurban Bayramı'nda sorumluluk gösterdik, sözler tutulmasa da çalışmaya devam ettik."

"Maaşlarımız eksiksiz ve zamanında ödenene kadar iş başı yapmayacağız."

"Tüm baskılara, tehditlere ve yıldırma girişimlerine rağmen bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Sonuç ve Beklentiler

İşçiler, hak ettikleri maaşların eksiksiz ve zamanında ödenmesini talep ediyor. Ayrıca, emeğin değerinin görülmesini ve işçi onurunun korunmasını istiyorlar. Grevin ne kadar süreceği ise belediye yönetimiyle yapılacak görüşmelere ve taleplerin karşılanmasına bağlı olarak şekillenecek.



