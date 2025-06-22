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Muğla'da kavurucu sıcaklık alarmı: Yangınlara dikkat

Muğla Valiliği, önümüzdeki günlerde artacak sıcaklık ve azalan nem nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 16:45, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 16:48
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Muğla'da kavurucu sıcaklık alarmı: Yangınlara dikkat

Muğla Valiliği, il genelinde önümüzdeki günlerde yaşanacak yüksek sıcaklık ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle orman yangınları açısından ciddi riskler oluşturabilir.

Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı ve Uyarılar

Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce alınan karar gereği ormanlık alanlara girilmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Ayrıca, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi istendi:

  • Sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması,
  • Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması gerekmektedir.

Yangınlara Karşı Dikkatli Olunmalı

Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması büyük önem arz etmektedir. Görülen olumsuzlukların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda da hassasiyet gösterilmelidir. Özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.


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