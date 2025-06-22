Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de bir halk otobüsünde yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelen olay hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, iki kadın arasında çıkan tartışmada, bir kadının diğerine kıyafeti üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Olayın ardından ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve gözaltına alındı. Bu tür olaylar, toplumda hassasiyet oluşturan konular arasında yer almakta ve yetkililer tarafından yakından takip edilmektedir.

Olayın Detayları

Denizli'de bir halk otobüsünde iki kadın arasında tartışma yaşandı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelendi.

hesaplarında paylaşılan görüntüler incelendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

tarafından adli işlem başlatıldı. Tartışmada, tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden S. E. adlı şahıs gözaltına alındı.

Yapılan Açıklama

"Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S. E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır."