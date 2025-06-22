'ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı kaosa yol açacak yeni bir adımdır'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısı hakkında sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Altun, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına eklemlenmesi Orta Doğu'da barış ve istikrara değil, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adımdır." ifadesini kullanarak, bu tür adımların bölgedeki istikrarı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Altun'un Değerlendirmeleri

ABD'nin Irak ve Afganistan'a askeri müdahaleyle başlayan süreç nasıl ki dünyada daha fazla radikalleşme ve teröre yol açtıysa, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının da benzer sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

nasıl ki dünyada daha fazla radikalleşme ve teröre yol açtıysa, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının da benzer sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Batı'da Avrupa'nın siyasi haritasını değiştiren, yabancı ve Müslüman düşmanlığını kışkırtan; Doğu'da ise Batı düşmanlığı ve Amerikan karşıtlığını tetikleyen dinamiklerle Amerika'nın askeri müdahaleleri arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu ifade etti.

ifade etti. Amerika'nın İsrail'in soykırımcı savaş politikalarını engellemek yerine Netanyahu yönetiminin peşine takılması durumunda dünya barışının daha uzak bir hedef haline geleceğini vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Altun, uluslararası toplumu, makul olanın etrafında kenetlenmeye, gözü dönmüş bir şebekenin uluslararası sistemi provoke ve sabote etme çabalarına karşı çıkmaya ve bölgesel ile küresel meselelerin çözümünde diplomaside ısrarcı olmaya davet etti.

Türkiye'nin Tutumu

Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgede ve dünyada istikrarı savunan, medeniyetler arasında barışı yücelten, Doğu ile Batı arasında uyumu teşvik eden siyasi yaklaşımımızı korumaya devam edeceğiz.



