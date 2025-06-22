Yılkı atlarını öldürdüler
Batman Raman Dağı'nda 7 yılkı atı silahla vurularak öldürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 17:49, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 17:50
Batman'ın Raman Dağı'nın merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkiinde, silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, alanda detaylı inceleme yaptı ve şüphelilerin tespiti ile yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın Detayları
- Yer: Batman, Raman Dağı, Yakıtlı köyü mevkii
- Olay: 7 yılkı atının silahla vurularak öldürülmesi
- Yetkililer: Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi
- Soruşturma: Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı