Yılkı atlarını öldürdüler

Batman'ın Raman Dağı'nın merkeze bağlı Yakıtlı köyü mevkiinde, silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, alanda detaylı inceleme yaptı ve şüphelilerin tespiti ile yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın Detayları

Yer: Batman, Raman Dağı, Yakıtlı köyü mevkii

Batman, Raman Dağı, Yakıtlı köyü mevkii Olay: 7 yılkı atının silahla vurularak öldürülmesi

7 yılkı atının silahla vurularak öldürülmesi Yetkililer: Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi

Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi Soruşturma: Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı



