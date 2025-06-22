Kasımpaşa Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Burak Yılmaz yollarını ayırdı.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol dünyasında zaman zaman fikir ayrılıkları yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda önemli olan, sürecin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde tamamlanmasıdır."Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'dan Sezon Başında Yapılan Açıklama

Kasımpaşa, 14 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." mesajını paylaşmıştı. Bu mesajda, 39 yaşındaki teknik direktör ile yola devam edileceği belirtilmişti.



