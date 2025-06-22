Sınavda baygınlık geçiren öğrenciye ambulansta müdahale edildi!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren D.D. (17) , sınavın sonlarına doğru fenalaştı. Görevlilerin hızlı müdahalesiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlıkçılar, sınav salonundan sedyeyle aldıkları öğrenciyi ambulansa taşıdı. Ambulansta bir süre müdahale edilen öğrenci, tedavisinin ardından ailesiyle birlikte fakülteden ayrıldı.

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