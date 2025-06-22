Sınavda baygınlık geçiren öğrenciye ambulansta müdahale edildi!
Sivas'ta YKS Alan Yeterlilik Testi sırasında yaşanan beklenmedik olayda, bir öğrenci baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulansa taşınan öğrenci, tedavisinin ardından ailesiyle birlikte fakülteden ayrıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 18:15, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 18:17
Sivas'ta YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) sırasında bir öğrenci baygınlık geçirdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren D.D. (17), sınavın sonlarına doğru fenalaştı. Görevlilerin hızlı müdahalesiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlıkçılar, sınav salonundan sedyeyle aldıkları öğrenciyi ambulansa taşıdı. Ambulansta bir süre müdahale edilen öğrenci, tedavisinin ardından ailesiyle birlikte fakülteden ayrıldı.
Olayın Detayları
- D.D. (17) sınavın sonlarına doğru baygınlık geçirdi.
- Sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı.
- Öğrenci sedyeyle ambulansa taşındı ve ambulansta müdahale edildi.
- Tedavisinin ardından ailesiyle birlikte fakülteden ayrıldı.