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Yasak dönemde salyangoz avlayan tekneye idari para cezası

Samsun'da deniz polisi, yasak dönemde salyangoz avlayan tekneyi suçüstü yakaladı. Tekneye hem para cezası hem de ekipman el konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 18:35, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 18:38
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Yasak dönemde salyangoz avlayan tekneye idari para cezası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yasak zamanda salyangoz avcılığı yapan bir tekneye idari para cezası uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Costal mevkisinde gerçekleştirdikleri denetimde, yasak dönemde deniz salyangozu avcılığı yapan bir tekneyi tespit etti. Yapılan kontroller sonucunda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasak dönemde deniz salyangozu avlayan tekneye 44 bin 550 lira idari para cezası verildi.

Denetim Sonuçları ve Uygulanan Yaptırımlar

  • Ele geçirilen deniz salyangozları tekrar denize bırakıldı.
  • Avlanmada kullanılan 2 algarna, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
  • Tekneye ayrıca seyir fenerlerini açmadan seyrettiği gerekçesiyle Liman Başkanlığı tarafından da cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yasak Dönemde Avcılığa Karşı Önlemler

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği için yasak dönemlerde avcılık yapılmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür denetimlerin devam edeceği ve kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.


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