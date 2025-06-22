2025-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için hazırlanan Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları erişime açılmıştır. Adaylar, ilgili materyallere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirler. Bu belgeler, sınava hazırlanan öğrenciler ve eğitimciler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

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