YKS'de 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma görev aldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 YKS sürecinde rekor sayıda güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı. Öğrenciler ve aileler için alınan önlemler, sınavın sorunsuz geçmesini sağladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 19:00, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 20:33
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) toplamda 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personelinin görev yaptığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı YKS sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Öğrencilerin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar büyük bir titizlikle yürütüldü.
YKS'de Görev Alan Güvenlik Personeli
- 51 bin 15 polis
- 4 bin 560 jandarma personeli
Teşekkür ve Temenniler
Bakan Yerlikaya, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle tamamlayan polis ve jandarma personeline teşekkür etti. Ayrıca, YKS'nin öğrenci, veli ve öğretmenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.