ABD Türkiye'deki diplomatlarını uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik bugünkü saldırının ardından Türkiye'deki ABD devlet personeline yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamada, bölgesel gelişmeler nedeniyle ABD personelinin düşük profilli davranmaları ve kişisel seyahatlerinden kaçınmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat edilmemesi yönünde talimat verildi. Ayrıca, ABD dış politikasına yönelik olumsuz algının, Türkiye'de ABD veya Batı çıkarlarına yönelik eylemleri tetikleyebileceği belirtildi. Geçmişte bu tür faaliyetler arasında gösteriler, ABD işletmelerinin boykot edilmesi çağrıları, ABD karşıtı söylemler ve duvar yazıları yer aldı. Kalabalık toplanmalar, yoğun polis varlığı, yol kapanmaları ve trafik aksamalarına yol açabilir. Barışçıl amaçla yapılan toplanmalar dahi kısa sürede kontrolden çıkabilir ve şiddet içerebilir.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Uyarıları

"Acil Durum Planınızı Hazır Bulundurun"

Yurtdışındaki acil durumlarda size daha kolay ulaşılabilmesi ve bilgi/alarm iletileri alabilmeniz için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kaydolun.

kaydolun. Düşük profilli davranın.

ABD veya İsrail ile özdeşleşmiş yerlerde ya da Batılıların sıkça bulunduğu mekanlarda dikkatli olun ve tetikte kalın.

Gösteri ve protesto alanlarından uzak durun.

Yerel makamların talimatlarına uyun.

Güncel gelişmeleri takip etmek için yerel medyayı izleyin.

Acil durum planınızı hazır bulundurun. Seyahatçi Kontrol Listesi'ni gözden geçirin.



