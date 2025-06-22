Piknik yaparken anne ve iki oğlu kayalıklardan düştü: Bir ölü iki yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde piknik sırasında yaşanan korkunç kazada, kayalıklardan düşen Reyhan K. hayatını kaybetti. Oğulları ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 19:44, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 20:29
Kocaeli'de yaşanan üzücü bir olayda, ormanlık alanda kayalıklardan düşen bir kadın hayatını kaybetti ve iki oğlu yaralandı. Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y., yürüyüş sırasında kayalıklardan düştü. Olayın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edildi ve müdahalede bulundu.
Olayın Gelişimi
- K.A.Y., düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
- Ağabeyi A.S.Y. ve annesi R.K., ekipler tarafından bulundukları bölgeden çıkarıldı.
Müdahale ve Sonuç
- Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, anne Reyhan K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
- Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilerek hızlı bir şekilde müdahale sağlandı.