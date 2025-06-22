YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
2025-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
2025-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Bakan Uraloğlu: İran ve Irak'ta 11 Türk Uçağı Kaldı
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Hayvanları Koruma Maskesiyle Dolandırıcılık! Milyonlar Buhar Oldu
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Başkentte İlk Kadın Başsavcı Vekili Atandı!
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Yüksek Faiz Konut Piyasasını Felç Etti
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
ABD, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Kirayı IBAN ile Gönderenler Dikkat!
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki

Mustafa Armağan'ın Talat Paşa hakkında sosyal medyada paylaştığı "Talat Paşa Türk Masonluğunun ilk Büyük Üstadırdır" ifadeleri, akademik çevrelerde ve tarihçiler arasında tepkiye neden oldu. Tarihçiler, 1915 tehcir kararıyla Türklüğün Anadolu topraklarında yerleşmesini sağlayan Talat Paşa'ya günümüz algıları kapsamında Mason damgası vurulmasının haksızlık olduğunu, Talat Paşa'nın Sultan Abdülhamid'in takibinden kurtulmak için Masonluğu bir araç kullandığına dikkat çekti. Mustafa Armağan'ın bu temel bilgiye dahi sahip olmadan tarihçilik yapması tepki topladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 20:28, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 20:46
Yazdır
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki

Talat Paşa'nın masonlukla ilişkilendirilmesine dair iddialar, Osmanlı'nın son döneminde siyasi yapıların Avrupa merkezli gizli cemiyetlerle kurduğu pragmatik ilişkiler üzerinden yeniden değerlendiriliyor. Armağan'ın "ilk büyük üstat" nitelemesine karşı çıkan uzmanlar, Talat'ın masonluğu ideolojik bağlılıktan ziyade stratejik bir zemin olarak gördüğünü; milli menfaatler doğrultusunda bu yapıyı geçici olarak kullandığını savunuyor. Tartışma, İttihat ve Terakki kadrolarının devlet aklıyla yaptığı hamlelerin günümüzde nasıl okunması gerektiği sorusunu da yeniden gündeme getiriyor.

Mustafa Arman bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Talat Paşa Türk Masonlugunun ilk büyük Üstadıdır."

"Masonluk, dönemin şartlarında bir araçtı"

İddialara karşılık olarak yapılan değerlendirmelerde, Sultan II. Abdülhamid döneminde mason localarına verilen imtiyazların, İttihat ve Terakki kadrolarının bu yapıları istihbarat amaçlı kullandığını ortaya koyduğu belirtildi. Mustafa Armağan'a yönelik tepkilerde şu görüşlere yer verildi:

"Mason locaları Avrupa'nın baskıları sonucu Sultan Abdülhamid'in verdiği imtiyazla aranamıyordu. Dergileri serbestçe basılıyor ve dağıtılıyordu. İttihatçıların masonlukla ilişkisi bundan daha öte değildir. Mason locaları, toplantıların hafiyelerden uzak yapılabileceği tek bölgelerdi.
Ayrıca bu yeni yabancı teşekkülü de kontrol edebilmek için Talat bey mason olup kendine de büyük üstat dedirtti. Masonluk ittihatçılar için bir dönem Avrupalıların planlarını da içerden takip ettikleri bir araçtı. Nitekim Türk devleti daima mason teşekkülleri sadık kişilerin kontrolünde tutarak açık bırakmıştır.
Bir İttihatçı için İttihat Terakki den daha üst daha önemli daha onurlu bir teşekkül ve mertebe yoktu."

"Talat Paşa'nın tavrı 24 Nisan'da netleşti"

İttihat ve Terakki üzerine çalışmalarıyla tanınan yazar İsmail Küçükkılınç ise Talat Paşa'nın masonluğu araçsallaştırdığını şu sözlerle savundu:

"Talat Paşa, yabancı etkiden kurtulmak için Türk Masonluğu tesis etmeye çalıştı. Ancak asıl inancı ve sadakati İttihat ve Terakki'yeydi. 24 Nisan 1915'teki Tehcir Operasyonu'nda, komitacı ve ayrılıkçı Ermeni masonlara dahi acımadı. Bu da gösteriyor ki masonluk onun için vatan menfaati doğrultusunda kullanılan bir enstrümandı."

Küçükkılınç ayrıca, 24 Nisan 1915'teki Tehcir Operasyonu'nu yürüten güvenlik birimlerinden biri olan Reşat Mimaroğlu'nun da bir mason olduğunu ancak bu durumun uygulamaları etkilemediğini belirterek, "Talat, sadakati devlete olmayan kimseyi ayırt etmeden bertaraf etti" dedi.

Tarih tartışmaları yeni bir boyuta taşındı

Mustafa Armağan'ın açıklamasıyla alevlenen tartışmalar, Talat Paşa'nın siyasi kimliğinin yanında dönemin güç dengeleri içinde masonluk gibi yapıların nasıl kullanıldığını da gündeme taşıdı. Tarihçiler, bu tür yapıların dönemin istihbarat ve diplomasi araçları arasında yer aldığını, ancak nihai hedefin her zaman İttihat ve Terakki çizgisi olduğunu vurguluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber