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Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yapılan 'diktatör' suçlamalarına karşı net konuştu: Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde ifade özgürlüğü değildir. Kişilik hakları ve kamu düzeni korunmalı, gazetecilik adı altında şiddet çağrısı meşrulaştırılamaz. Savcılığın görevini tarafsızca yürüttüğünü belirten Tunç, hukukun çizdiği sınırların aşılmaması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 20:34, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 20:35
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Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde sosyal medya yayınlarında yer alan bazı iddialara ve söylemlere dikkat çekti.

İfade Özgürlüğünün Sınırları

Bakan Tunç, 'ömür boyu başkanlık' şeklindeki asılsız iddialar üzerinden Cumhurbaşkanına 'diktatör' iftirasında bulunulmasının ve tarihi gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren kara propaganda yapılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, şu noktalara vurgu yaptı:

  • Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.
  • İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz.
  • Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanına yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir.
  • Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz.

Yargı Süreci ve Hukukun Üstünlüğü

Soruşturmayı yürüten savcılığın, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa ettiğini belirten Tunç, hiçbir makam ya da kişinin yargıya talimat veremeyeceğini vurguladı. Ayrıca, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınırın net olduğunu ve hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında gerekli adli mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmaması gerektiğini ifade etti.


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