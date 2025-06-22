Polis, sağlık kontrolüne götürülürken kaçmak isteyen tutukluyu kalçasından vurdu

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı . Gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan olayda, tutuklanıp cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için hastaneye götürülen D.B. (23) , kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından kalçasından vurularak etkisiz hale getirilen D.B., hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Çarşamba Devlet Hastanesi 'nde meydana geldi.

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