Anne ve çocuğuna otomobil çarptı: 2 yaşındaki Miraç bebek öldü

Arnavutköy'de yaşanan trafik kazası büyük üzüntüye yol açtı. Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçen bir anne ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Miraç E.'ye otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle anne ve çocuk yola savruldu.

Olay yerine hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde küçük çocuğun ağır yaralandığı belirlendi. Anne ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak Miraç E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Kaza, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde gerçekleşti.

üzerinde gerçekleşti. Otomobilin çarpması sonucu anne ve çocuk yola savruldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 yaşındaki Miraç E. , ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın Ardından

Yaşanan bu üzücü olay sonrası polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Bu tür kazaların önlenmesi için trafik kurallarına uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı.



