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Juventus 4 golle kazandı! Kenan 'Yıldız' gibi parladı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus, Fas ekibi Wydad karşısında 4-1 galip geldi. Kenan Yıldız iki golle yıldızlaştı, maçın oyuncusu seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 21:40, Son Güncelleme : 22 Haziran 2025 21:43
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Juventus 4 golle kazandı! Kenan 'Yıldız' gibi parladı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan karşılaşmada, Juventus ile Fas temsilcisi Wydad karşı karşıya geldi. ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda gerçekleşen mücadelede, İtalyan ekibi rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Maçta öne çıkan isimlerden biri ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız oldu.

Maçın Golleri ve Önemli Anlar

  • 6. dakikada Kenan Yıldız'ın şutunda, top Fas takımından Boutouil'ye çarparak ağlara gitti ve FIFA bu golü Boutouil'in kendi kalesine attığı gol olarak kaydetti.
  • 16. dakikada Kenan Yıldız, Juventus adına farkı ikiye çıkardı.
  • 25. dakikada Fas ekibinden Lorch, skoru 2-1'e getirdi.
  • 69. dakikada Kenan Yıldız, ikinci golünü atarak skoru 3-1 yaptı.
  • 90+4. dakikada Vlahovic, penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.

Kenan Yıldız'ın Performansı

Milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı iki gol ve sergilediği üstün performansla maçın oyuncusu seçildi. Juventus'un galibiyetinde büyük pay sahibi olan Kenan Yıldız, takımının bir üst tura yükselme şansını artırdı.


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