A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Brezilya'ya takıldı!

Brezilya - Türkiye: 3-1 sonucuyla tamamlanan karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında güçlü rakibi Brezilya'ya karşı mücadele etti. Filenin Sultanları, bu maçı kazanarak turnuva tarihinde ilk kez üst üste 8'inci galibiyetini elde etmeyi hedefledi. Ancak Brezilya, etkili servisleri ve hızlı hücumlarıyla üstünlük kurarak maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Maç Detayları

Salon: Sinan Erdem

Sinan Erdem Hakemler: Andrea Puecher (ITA), Sonja Simonovska (MNE)

Andrea Puecher (ITA), Sonja Simonovska (MNE) Setler: 25-18, 23-25, 25-23, 25-15

Takımlar ve Kadrolar

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Yaprak Erkek, Meliha Diken, Elif Şahin, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Berka Buse Özden

Başantrenör: Daniele Santarelli

BREZİLYA: Ana Cristina, Tainara Santos, Diana Duarte, Julia Kudiess, Macris Silva, Julia Isabelle, Lais Vasques (L), Gabi, Lorena, Helena

Başantrenör: Jose Roberto Guimaraes

Maçın Özeti

Karşılaşmanın ilk setinde Türkiye etkili bir oyun sergileyemedi ve Brezilya'nın baskılı servisleriyle zorlandı. İlk seti 25-18 kaybeden milliler, ikinci sette seyircinin desteğiyle toparlanarak 25-23'lük skorla durumu eşitledi. Üçüncü sette iki takım da karşılıklı sayılar buldu; son anlarda hata yapmayan Brezilya seti 25-23 aldı. Dördüncü seti ise Brezilya 25-15'lik net bir skorla kazanarak maçı tamamladı.

Seyirci Rekoru ve Protokol Katılımı

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ protokolden izledi. Karşılaşmayı toplamda 17.034 seyirci takip ederek Milletler Ligi (VNL) seyirci rekoru tekrar kırıldı.

Bundan Sonraki Maçlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Hollanda'da mücadele edecek. Karşılaşmalar 9-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.



