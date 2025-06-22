Bakanlıktan Denizli'deki olayla ilgili: Yakın takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "Otobüste tesettürlü kadına hakaret: Arbede yaşandı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Denizli'de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansımasının ardından il müdürlüğü ekiplerinin hızlıca harekete geçtiği belirtildi.

Olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş ve hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olunacağı, ayrıca "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulacağı ve Bakanlık olarak olayın yakın takipçisi olunacağı ifade edilmiştir.

Bakanlığın Müdahale Süreci

Olayın emniyet birimlerine bildirilmesiyle il müdürlüğü ekipleri hızlıca harekete geçti.

Mağdur anne ile görüşme sağlandı.

Anne ve çocuğu için psikososyal destek planlaması yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında hukuki sürece müdahil olunacak.

"Nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulacak.

suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulacak. Bakanlık, olayın yakın takipçisi olacağını belirtti.



