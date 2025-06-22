Balık tutarken oltası elektrik teline takılınca akıma kapılarak öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Birol Küçük (17) balık tutarken oltasının elektrik teline takılması sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Bu tür kazalar, özellikle elektrik hatlarının yakınında yapılan aktivitelerde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Olayın Detayları

Olay yeri: Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi, Curi Irmağı kenarı

Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi, Curi Irmağı kenarı Olay saati: 18.00 sıraları

18.00 sıraları Kazanın nedeni: Oltanın elektrik teline takılması ve akıma kapılma

Oltanın elektrik teline takılması ve akıma kapılma Müdahale: Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi Hastane süreci: Birol Küçük, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Birol Küçük, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Sonuç: Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Soruşturma: Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Güvenlik Uyarısı

Elektrik hatlarının yakınında balık tutmak veya benzeri aktiviteler yapmak ciddi tehlikeler oluşturabilir. Elektrik tellerine yaklaşmamak ve güvenlik kurallarına uymak, benzer kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşır.



