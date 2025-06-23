23 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. H Grubu'nda Salzburg-Al Hilal, G Grubu'nda Manchester City-Al Ain, B Grubu'nda Seattle Sounders-PSG ve Atletico Madrid-Botafogo müsabakaları oynanacak.

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar, İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık ve Türk Kızılay arasında imzalanacak işbirliği protokolüne katılacak.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

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