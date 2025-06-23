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23 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

23 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 00:00, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 00:03
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23 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık ve Türk Kızılay arasında imzalanacak işbirliği protokolüne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar, İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. H Grubu'nda Salzburg-Al Hilal, G Grubu'nda Manchester City-Al Ain, B Grubu'nda Seattle Sounders-PSG ve Atletico Madrid-Botafogo müsabakaları oynanacak.

(Washington/01.00/Atlanta/04.00/Seattle/Los Angeles/22.00)

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