Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
2025-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
2025-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
'İran, Hürmüz boğazını kapatırsa petrol fiyatları tetiklenir'
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatılı Stadı Yükseliyor!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
Trafikte Büyük Dönüşüm: Her 1000 Otomobilden 15'i Elektrikli!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Litresi 55 TL'yi bulmuştu! Motorinde bu sefer indirim bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, batıda kuvvetli rüzgar, doğuda sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 07:55, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 07:57
Yazdır
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildiriliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise özellikle batı bölgelerinde kuvvetli, doğuda ise sağanak yağışlarla birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor.

23 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:

Marmara Bölgesi

  • BALIKESİR: 13°C, 32°C - Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE: 15°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL: 18°C, 29°C - Az bulutlu ve açık

Bölgenin batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi

  • İZMİR: 21°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA: 18°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
  • UŞAK: 10°C, 30°C - Az bulutlu ve açık

Bölgenin güney ve doğusu yer yer parçalı bulutlu olacak. Kıyı Ege'de rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Akdeniz Bölgesi

  • ADANA: 23°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA: 25°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY: 23°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

  • ANKARA: 12°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 11°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA: 15°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi

  • BOLU: 8°C, 27°C - Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE: 12°C, 30°C - Az bulutlu ve açık
  • SİNOP: 17°C, 27°C - Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • AMASYA: 11°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • RİZE: 17°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN: 16°C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • ERZURUM: 8°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS: 7°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA: 15°C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • DİYARBAKIR: 22°C, 36°C - Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 21°C, 34°C - Az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 23°C, 35°C - Az bulutlu ve açık

Bölgesel hava durumu tahminlerine göre; batıda kuvvetli rüzgarlar, doğuda ise yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber