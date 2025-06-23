Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji, batıda kuvvetli rüzgar, doğuda sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildiriliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise özellikle batı bölgelerinde kuvvetli, doğuda ise sağanak yağışlarla birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor.
23 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:
Marmara Bölgesi
- BALIKESİR: 13°C, 32°C - Az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 15°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 18°C, 29°C - Az bulutlu ve açık
Bölgenin batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi
- İZMİR: 21°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 18°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
- UŞAK: 10°C, 30°C - Az bulutlu ve açık
Bölgenin güney ve doğusu yer yer parçalı bulutlu olacak. Kıyı Ege'de rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Akdeniz Bölgesi
- ADANA: 23°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA: 25°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY: 23°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
- ANKARA: 12°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR: 11°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
- KONYA: 15°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi
- BOLU: 8°C, 27°C - Az bulutlu ve açık
- DÜZCE: 12°C, 30°C - Az bulutlu ve açık
- SİNOP: 17°C, 27°C - Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- AMASYA: 11°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu
- RİZE: 17°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 16°C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- ERZURUM: 8°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS: 7°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 15°C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- DİYARBAKIR: 22°C, 36°C - Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 21°C, 34°C - Az bulutlu ve açık
- MARDİN: 23°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
Bölgesel hava durumu tahminlerine göre; batıda kuvvetli rüzgarlar, doğuda ise yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.