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Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Kavga Kamerada

Hatay'da iki araç çarpıştıktan sonra çıkan kavga kameraya yansıdı. Polis ekipleri müdahale ederek olayı sonlandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 08:58, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 09:12
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Hatay'da yaşanan bir kaza sonrası, 2 grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Olay, Antakya ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi içerisinde 2 araç çarpıştıktan sonra, sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve araçlardaki diğer kişiler de kavgaya dahil oldu. Yumruklar ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, adeta bir meydan savaşını andırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. Kavga sırasında yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

Kavganın Detayları

  • Kaza sonrası başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
  • Kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.
  • Polis ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti.
  • 4 kişi gözaltına alındı.
  • 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kameralara Yansıyan Anlar

Kavgada tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri, olay yerinde güvenliği sağladı ve soruşturma başlatıldı.

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