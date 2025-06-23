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Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli

Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirdi ve spekülasyonlara karşı uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 09:09, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 09:16
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Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'da yaşanan savaşın olası etkilerini değerlendirerek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık" dedi.

Jeopolitik Gerginliklerin Ekonomiye Etkisi

Bakan Mehmet Şimşek, artan jeopolitik gerginliklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullanan Şimşek, ekonomiye etkilerin çok boyutlu olarak analiz edildiğini ve muhtemel senaryoların detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Ekonomik İstikrar ve Alınan Tedbirler

  • Piyasalarda istikrarın ve ekonomide sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlar güçlü bir eşgüdüm içinde hareket ediyor.
  • Gerekli tedbirler hızlı ve kararlı şekilde alınmaya hazır durumda.
  • Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi senaryolar üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
  • Ekonominin şoklara karşı direncinin program sayesinde önemli ölçüde artırıldığı belirtildi.

Enflasyonla Mücadele ve Dezenflasyon

Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgulanırken, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımların atılmaya devam edileceği ifade edildi.

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