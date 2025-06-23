Altın Fiyatlarında Haftaya Düşüşle Başlangıç

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4 bin 283 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 296 lira seviyesinde tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününde ise saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 283 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,9 azalışla 3 bin 354 dolar seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Altın Fiyatları

ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesi sonrasında Orta Doğu'da artan gerilim, küresel ölçekte risk algısını yükselterek varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, ABD'nin diplomatik çözüm çağrılarının etkisiyle altının ons fiyatının günün erken saatlerindeki kazançlarını sildiğini belirtiyor. Yatırımcıların odağı özellikle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda.

Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi

Dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri

Bugün takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar destek, 3 bin 380 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.