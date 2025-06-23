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BIST 100 Endeksi Haftaya Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,94 düşüşle başladı. Bankacılık ve holding hisselerinde değer kaybı yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 10:09, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 10:06
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BIST 100 Endeksi Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,94 düşüşle 9.116,97 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,40 puan ve yüzde 0,94 azalışla 9.116,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • En çok kazandıran sektör: Orman kağıt basım (yüzde 0,64)
  • En fazla kaybettiren sektör: Spor (yüzde 3,52)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Orta Doğu'da artan gerilim, tüm dünyada risk algısının yükselmesinde etkili olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından, küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puan destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.


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