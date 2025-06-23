Batman'da Otobüste 3 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da yolcu otobüsünde çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan bir kadın tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il girişinde bir yolcu otobüsünü durdurmasıyla ortaya çıktı. Araçta yapılan aramada, kadın yolcuya ait çantada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli kadın, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Yolcu otobüsü il girişinde durduruldu.

Kadın yolcuya ait çantada 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

bulundu. Şüpheli kadın gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinin Başarısı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Bu tür operasyonlar, şehirde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.



