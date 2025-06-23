Adana'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı
Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 3 hırsızlık zanlısı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 10:49, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 10:49
Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerden 7 elektrikli bisiklet ve 2 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı. Olay yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.
Olayın Detayları
- Hırsızlık zanlıları Y.A. (29) ve Y.M. (35) ile gözcülük yaptığı öne sürülen kız arkadaşları F.B. (30), polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Çalınan elektrikli bisiklet ve motosikletler ise bulunamadı.
Tutuklama Süreci
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.