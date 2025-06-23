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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 11:27, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 11:27
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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir'de belirlenen ikametlere yönelik 4 ayrı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, içki üretiminde kullanılan 50 bin şişe ham madde, 18 ton 936 litre alkollü sıvı, 1250 içki şişesi, 920 boş şişe, 6 bin 800 etiket ve 3 bin kapüşon ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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