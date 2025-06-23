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Durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait mezar steli çıktı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bir araçta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. Tarihi eser niteliği taşıyan mezar steli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 12:00, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 11:46
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Durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait mezar steli çıktı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargın köyü yakınlarında yol uygulaması yaptı.

Bu kapsamda M.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirdi.

56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğindeki mezar steli, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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