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TULPAR Derneği'nden Talat Paşa'ya Saygı ve Anma Programı

TULPAR Derneği, Ankara'da Talat Paşa'yı anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte milli birlik ve mücadele ruhu vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2025 13:00, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 13:34
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TULPAR Derneği'nden Talat Paşa'ya Saygı ve Anma Programı

TULPAR Derneği, Ankara'da Mehmet Talat Paşa'yı saygıyla andı. Ankara'da faaliyet gösteren dernek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Türk milliyetçiliğinin öncü isimlerinden Talat Paşa için anlamlı bir anma etkinliği düzenledi. Hamamönü'nde, adını taşıyan bulvar üzerindeki Talat Paşa Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Tören kapsamında dernek üyeleri anıta çelenk bıraktı ve vatandaşlara lokma ikram edildi. Etkinlik, milli birlik ve tarih bilincini pekiştiren atmosferiyle dikkat çekti.

Talat Paşa'nın Mücadele Ruhu ve Fikirleri

TULPAR Derneği Başkanı Turgut Torun, törende yaptığı konuşmada, Talat Paşa'nın Türk milleti için taşıdığı tarihi ve manevi değere vurgu yaptı. Torun, "Bugün burada, Türk milletinin yakın tarihine adını cesaretiyle, kararlılığıyla ve mücadelesiyle yazdıran önemli bir devlet adamını, Mehmet Talat Paşa'yı anmak için toplandık" dedi.

"Milletin Geleceğini Omuzlarında Taşımıştır"

Torun, Talat Paşa'nın yalnızca siyasi bir figür değil; aynı zamanda inançlı bir mücadele insanı olduğunun altını çizdi. "Talat Paşa, Osmanlı'nın son döneminde milletin yükünü sırtlanan bir isimdi. Osmanlı'nın son döneminde milletin geleceğini omuzlarında taşıyan, fedakarlıklarla örülü bir hayat süren bir vatan evladıydı. Genç yaşta siyasete atılmış, imparatorluğun çalkantılı yıllarında halkın sesi, milletin temsilcisi olmuş; özellikle Trablusgarp'tan Balkan Savaşlarına, Birinci Dünya Savaşı'ndan Milli Mücadele'ye giden süreçte kritik roller üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"O Bir Anıt Değil, Bir Fikirdir"

Torun, Talat Paşa'nın fikirlerini yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirtti. "Bugün, Talat Paşa'nın adını sadece bir anıt taşında değil; milletimizin hafızasında, tarihin onurlu sayfalarında ve gençlerimizin idealist duruşlarında yaşatıyoruz. Çünkü o, sadece bir siyasetçi değil, bir fikrin, bir ülkünün ve bir kararlılığın sembolüdür."

"Mirasına Sahip Çıkıyoruz"

TULPAR Derneği olarak Talat Paşa'nın mirasına sahip çıkmayı görev bildiklerini belirten Torun, "Onu sadece geçmişin bir hatırası olarak değil, bugünün mücadelelerine ışık tutan bir örnek olarak görüyoruz. Talat Paşa'nın duruşu; vatan sevgisini, devlet ciddiyetini ve millet için var olmanın ne demek olduğunu hepimize öğretmiştir. Tulpar Derneği olarak bizler, onun hatırasına sahip çıkmayı, onun bıraktığı mirası anlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Bu yüzden bugün burada sadece bir çelenk bırakmıyor, onun fikirlerine, mücadelesine ve aziz hatırasına gönülden bir bağlılık da sunuyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ne mutlu Talat Paşa'yı anlayanlara, ne mutlu onun izinden yürüyenlere."

Meclis'te Yaşanan Tartışma

  • DEM Parti Milletvekili George Aslan'ın 1915 olaylarına ilişkin konuşması Meclis'te tansiyonu yükseltti.
  • İYİ Parti ve DEM Parti vekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.
  • Başkanlık Divanı'nda gerilim çıktı ve birleşime ara verildi.
  • George Aslan, Talat Paşa'dan üstü kapalı şekilde 'katil' olarak bahsetti.


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