Çankırı'da KKKA şüphesiyle ölüm

Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan Reklamlara 15 Milyon TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan Reklamlara 15 Milyon TL Ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bina Hasar Tespitinde Yeni Dönem!
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
Uzmanı Tarih Verdi! Sıcaklıklar Rekor Kıracak
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
5 Binden Fazla Personelle Dev Tarım Sayımı Seferberliği
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çankırı'da KKKA şüphesiyle ölüm

Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 13:47, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 13:52
Yazdır
Çankırı'da KKKA şüphesiyle ölüm

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi.

Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber