Çankırı'da KKKA şüphesiyle ölüm
Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 13:47, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 13:52
Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi.
Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.