Türkiye, dünya turizminde 4. sırada

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, turizm liginde ilk 5 ülke, Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaştı."

Bu büyük başarının, tarihi mirasın ve kültürel zenginliğin etkili biçimde tanıtılmasının, güçlü altyapının ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin sonucu olduğunu belirten Ersoy, "Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.