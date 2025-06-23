Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Elektrikli otomobil reklamlarına 'menzil' cezası
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Keneye bir kurban daha: Can kaybı 16'ya yükseldi
Kamu Çalışanlarına Yeni Haklar: Erdoğan'dan Açıklamalar
Kamu Çalışanlarına Yeni Haklar: Erdoğan'dan Açıklamalar
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Tekin: Yapay zekayı önümüzdeki dönem daha yoğun kullanacağız
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Devlet Bahçeli: ABD yönetimi musibetin sırtını sıvazlıyor
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
Motorine 1 Haftada 8 Lira Zam Geldi
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
İki Kanseri Yendi: 49 Yaşında Üniversite Birincisi Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
Bakan Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Karşı Daha Dirençli
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
47 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Şüpheli Yakalandı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Kars Sarıkamış'ta deprem oldu!
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
Elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat önerisi
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
AYM'den Kamu İhale Kanunundaki hükme iptal kararı
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Okullarda Yeniden Forma Dönemi! Kriterler Belli Oldu
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
Yüksekova'da bir okulda sınava sadece 2 öğrenci girdi
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
YDT oturumuna alınmayınca sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin DMM'den açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Hakaret asla özgürlük değil!
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Mustafa Armağan'ın 'Talat Paşa Masondu' Sözlerine Tepki
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
Donald Trump Ortadoğu'yu ateşe attı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
YKS'de tüm oturumlar tamamlandı
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
ABD, Hürmüz boğazının kapanmaması için Çin'in devreye girmesini istedi
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
Başörtülü kadına hakaret eden şüpheli şahıs gözaltına alındı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
2025 AYT sınavı şaşırttı! Matematik ve Fizik zorladı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
'Hacım, sınavdayım' notu duygulandırdı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı

MEB, haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesi için eğitimler sunuyor. Programda iletişim ve empati de yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 14:24, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 14:25
Yazdır
MEB'den Öğretmenlere Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haziran dönemi mesleki çalışma programı kapsamında tüm öğretmenlere, akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitimler verecek. Bakanlık, mesleki çalışma dönemi olarak belirlenen 23-27 Haziran tarihlerinde öğretmenler için beş günlük bir program hazırladı. Bugün başlayan programın ilk gününde, gerekli kurul ve komisyon çalışmaları yapılacak. İkinci günden itibaren ise okul tür ve kademelere göre farklılaşan programlar uygulanacak. Haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik bir günlük eğitim verilecek.

Akran Zorbalığı Eğitimi ve İçeriği

Öğretmenlere, eğitim kapsamında aşağıdaki konular anlatılacak:

  • "Akran İletişimi"
  • "İletişimde Etkin Dinleme ve Empati"
  • "Akran Zorbalığı"
  • "Çatışma Çözme Becerileri"
  • "Akran İletişimi ve Kendini İfade Etme Becerileri"
  • "İletişimde Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı"
  • "Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı Konusunda Örnekler"

Eğitim Materyalleri ve Amaçları

Öğretmenler için ders kapsamında, akran zorbalığının ne olduğu, daha çok nerelerde yapıldığı, zorbalık türleri, akran zorbalığına neden olabilecek faktörler, zorbalık yapan ve buna maruz kalan öğrencilerin özellikleri gibi konularda bilgi verici video içerikleri hazırlandı. Bu içerikler aracılığıyla öğretmenlere zorbalık hakkında bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin zorbalığın önlenmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Öğrencilere ve Velilere Yönelik Eğitimler

6 milyondan fazla öğrenciye akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verildi. MEB, akran zorbalığının önlenmesi konusunda sorumluluk alanı içerisinde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2024'te "Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi" yayımlanarak okullarda her türlü şiddetin önlenmesine yönelik ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin sosyal hayata katılımlarının, bilgi ve becerilerinin artırılması ile öğrencilerin her yönden desteklenmesi konusunda adım atıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışmaları

  • 6 milyon 393 bin 853 öğrenci
  • 60 bin 605 öğretmen
  • 338 bin 590 veli

Bu kişiler akran zorbalığının önlenmesine ilişkin eğitim aldı. Ayrıca, zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması amacıyla duygu düzenleme, çatışma çözme becerileri, öfke kontrolü, iletişim, yaşam becerileri ve olumlu davranış geliştirme gibi konulardaki çalışmalar öğrencilerle sistematik olarak yürütülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber