Denizli'de Otobüste Hakaret Olayında Şüpheli Serbest Bırakıldı
Denizli'de halk otobüsünde tesettürlü kadına hakaret eden kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 14:33, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 14:26
Denizli'de bir halk otobüsünde yaşanan tartışmada, tesettürlü bir kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen S.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda, S.E. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Olayın Detayları
- S.E., halk otobüsünde tesettürlü bir kadınla tartıştı.
- Kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma ve Suçlamalar
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüpheli hakkında "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili görüntülerin incelendiğini ve gerekli adımların atıldığını duyurdu.