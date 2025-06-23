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Malatya Yeşilyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Malatya Yeşilyurt ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 15:08, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 15:04
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Malatya Yeşilyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, saat 02.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan H.Ö. ile F.Ü. ve M.A. mahallede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli M.A., yanında bulunan tabanca ile H.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın Detayları

  • Olay, gece saatlerinde Özalper Mahallesi'nde gerçekleşti.
  • Daha önceden husumetli olan şahıslar mahallede karşılaştı.
  • Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
  • M.A., tabanca ile H.Ö.'yü yaraladı.
  • F.Ü. ve M.A., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


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